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الشرطة الباكستانية
باكستان

متشددون يقتلون 6 أشخاص في منشأة للغاز والنفط في باكستان

تنشط جماعات متشددة منها طالبان الباكستانية في الجبال النائية في شمال غرب البلاد منذ سنوات

بيشاور (باكستان) - رويترز
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قالت الشرطة الباكستانية إن متشددين إسلاميين اقتحموا منشأة لاستخلاص الغاز والنفط في شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء وقتلوا أربعة من عناصر الشرطة وحارسين خاصين.

وقال عرفان خان المسؤول بالشرطة لرويترز إن الهجوم الذي شنه ما يصل إلى 50 متشددا وقع في منشأة تديرها شركة إم.أو.إل باكستان للنفط والغاز في منطقة هانجو قرب الحدود مع أفغانستان.

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وأضاف أن الهجوم وقع في وقت متأخر أمس الاثنين واستمر لعدة ساعات حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء

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وتنشط عدة جماعات متشددة من بينها حركة طالبان الباكستانية في الجبال النائية في شمال غرب باكستان منذ سنوات. وشنت هذه الجماعات هجمات على قوات الأمن ومنشآت البنية التحتية في حربها على الدولة.

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