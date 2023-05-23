الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات إنشاء تحالف لدعم أوكرانيا بمقاتلات إف 16

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن برلين تدرس دعم تحالف يهدف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16. وقال وزير الدفاع الألماني في بروكسل إن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا الشأن ستكون طفيفة لأن ألمانيا نفسها لا تملك مقاتلات إف 16.

من جهته أكد مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16 ومنها بولندا.

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وقال قبل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل إن الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه المرحلة ضروري وملح وأن الباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف 16.

وأشار إلى أن أوروبا قدمت 10 مليارات يورو حتى الآن دعما عسكريا لأوكرانيا.

من جهته أكد مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16 ومنها بولندا.

وقال قبل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل إن الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه المرحلة ضروري.

من جانبها، اعترضت المجر على اتفاق تمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرة أن الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها وتقلل من مخزونها الاستراتيجي.

وشدد وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفنيكي على أن المجر ركزت على "تطوير صناعة دفاعية مستقلة" في السنوات الأخيرة".

كما هددت المجر بعرقلة الجولة الأخيرة من العقوبات بسبب إدراج بنك "أو تي بي"، أكبر بنك في المجر، في قائمة الأهداف المحتملة، في حين أن قرار فرض العقوبات يتطلب الإجماع، مطالبة أوكرانيا بسحب بنك "أو تي بي " من القائمة.