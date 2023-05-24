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الغواصة جنراليسيمو سوفوروف الروسية (سبوتنك)
الغواصة جنراليسيمو سوفوروف الروسية (سبوتنك)
روسيا و أوكرانيا

حاملة 16 صاروخاً برؤوس نووية.. أحدث غواصات روسيا تتجه لقاعدة بالمحيط الهادي قريبا

الغواصة "جنراليسيمو سوفوروف" تحمل ما يصل إلى 16 صاروخا روسيا من طراز "بولافا" برؤوس نووية

العربية.نت، وكالات
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أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن أحدث غواصة تابعة للبحرية الروسية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ باليستية ستنتقل إلى قاعدة دائمة عند شبه جزيرة كامتشاتكا في أغسطس، وسط جهود تبذلها موسكو لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادي.

وتحمل الغواصة "جنراليسيمو سوفوروف"، التي دخلت الخدمة في نهاية عام 2022، ما يصل إلى 16 صاروخا روسيا من طراز بولافا برؤوس نووية.

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الغواصة جنراليسيمو سوفوروف الروسية (سبوتنك)
الغواصة جنراليسيمو سوفوروف الروسية (سبوتنك)

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية عن مصدر قريب من إدارة الجيش أن الغواصة "ستخضع لانتقال داخلي من الأسطول الشمالي (في القطب الشمالي) إلى أسطول المحيط الهادي في أغسطس".

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وتعمل روسيا على تعزيز دفاعاتها في مناطقها الشرقية الشاسعة المتاخمة لآسيا والمحيط الهادي حيث تتهم الولايات المتحدة بتوسيع وجودها، مما يثير مخاوف أمنية في اليابان وأنحاء المنطقة.

ووفقا لوكالات روسية، فإن الغواصة هي السادسة من طراز "بوراي" للغواصات الأصغر والأكثر قدرة على التخفي. وستحل محل غواصات البلاد السابقة المزودة بصواريخ باليستية.

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