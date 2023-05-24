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الرئيس الصيني شي جينبينغ
اقتصاد روسيا

الرئيس الصيني يؤكد دعمه الثابت لروسيا في "المصالح الأساسية"

يذكر أن الصين هي الشريك التجاري الأول لروسيا، وسجلت التجارة بينهما مستوى قياسياً بلغ 190 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام الجمارك الصينية

العربية.نت، وكالات
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أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم، دعم بكين لمصالح موسكو "الأساسية" خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.

وأعلن شي في نص لتصريحاته نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة، أن البلدين سيواصلان "تقديم الدعم الثابت لبعضهما بعضا بشأن القضايا المرتبطة بمصالح كل منهما الأساسية، وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف".

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تأتي الزيارة ضمن مساعي موسكو الحثيثة لتعزيز تعاونها التجاري مع بكين، بالأخص منذ غزو أوكرانيا. ويرى محللون أن الصين أصبحت الطرف الأقوى في العلاقات الروسية الصينية نظرًا للعزلة الروسية المتفاقمة على الساحة الدولية.

وأشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء، خلال زيارته الصين، بالعلاقات القوية بين موسكو وبكين، داعيًا إلى زيادة التجارة بينهما، قبل لقاء مرتقب الأربعاء بينه وبين الرئيس الصيني شي جينبينغ.

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وقال رئيس الحكومة الروسية خلال منتدى اقتصادي في شنغهاي، حسب ما ظهر في فيديو نشرته وزارة الخارجية الروسية، "تعتز روسيا بالعلاقات التي تجمعها منذ قرون بالصين".

وأضاف "أنا متأكّد من أننا سنحقق هذا العام الهدف الذي حدده الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ لزيادة تجارتنا إلى 200 مليار دولار"، وهو رقم أُعلن خلال قمة في موسكو في مارس.

يذكر أن الصين هي الشريك التجاري الأول لروسيا، وسجلت التجارة بينهما مستوى قياسيًا بلغ 190 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام الجمارك الصينية.

وقد عززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة تعاونهما الاقتصادي والدبلوماسي، فيما تطوّرت الشراكة الاستراتيجية بينهما منذ غزو أوكرانيا.

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