الشرطة الروسية تبدأ اليوم العمل في باخموت
المرحلة التالية ستشهد دخول رجال الطوارئ والعمل في المدينة
أعلن القائم بأعمال رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن رجال الشرطة من وزارة الداخلية الروسية يبدأون اعتبارا من اليوم بالعمل فعليا في مدينة باخموت "أرتيوموفسك"، مشيرا إلى أن المرحلة التالية ستشهد دخول رجال الطوارئ والعمل في المدينة.
وقال بوشيلين على الهواء عبر قناة "سولافيوف لايف تي في" اليوم الأربعاء: "من اليوم، أحضرنا بالفعل موظفي وزارة الداخلية (الشرطة) إلى هنا أيضا. وفي المرحلة التالية سنقوم بإحضار موظفين من وزارة الطوارئ، لأن القاعدة المادية والتقنية ضرورية عمليا لتقييم حجم العمل في إزالة الألغام، وكذلك وجود العدد اللازم من الأفراد، وذلك لفحص كل مبنى وكل متر من الأرض كما في المناطق السكنية المحررة سابقا".
في 21 مايو، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة العمليات الهجومية لوحدات "فاغنر" وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة القوات الجنوبية، بسطت السيطرة على مدينة باخموت "أرتيوموفسك"، وقد هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات "فاغنر" وجنود القوات المسلحة الروسية على ذلك.
وتقع أرتيوموفسك في شمال دونيتسك. وكانت مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، وقاعدة أمامية قوية للقوات الأوكرانية.
وبدأ القتال على المدينة، التي كان يعيش فيها حوالي 72 ألف شخص في 1 أغسطس 2022، وأصبحت المعركة واحدة من أكبر المعارك في إقليم دونباس منذ عام 2014.
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