الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إسقاط مسيرة قادمة من الأجواء اللبنانية بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الإسرائيلي رصدوا وأسقطوا مسيرة كانت قادمة من الأجواء اللبنانية إلى الأجواء الإسرائيلية باتجاه قرية زاريت".

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فيما قال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على تويتر إن القوات الإسرائيلية رصدت في وقت سابق اليوم مسيرة درون قادمة من داخل لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها.

وأضاف أن "المسيرة كانت تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث".

من جانبه أفاد مراسل العربية/الحدث باستنفار الجيش الإسرائيلي في الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن تقديرات إسرائيلية بأن حزب الله يريد المناورة في الحدود الشمالية.