اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Screenshot 2023-05-25 182550
صورة للمسيرة نشرها الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إسقاط مسيرة قادمة من الأجواء اللبنانية بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الإسرائيلي رصدوا وأسقطوا مسيرة كانت قادمة من الأجواء اللبنانية إلى الأجواء الإسرائيلية باتجاه قرية زاريت".

بعد القصف الإسرائيلي.. شكوى رسمية من لبنان لمجلس الأمن العرب والعالم لبنان بعد القصف الإسرائيلي.. شكوى رسمية من لبنان لمجلس الأمن
مادة اعلانية

فيما قال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على تويتر إن القوات الإسرائيلية رصدت في وقت سابق اليوم مسيرة درون قادمة من داخل لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها.

وأضاف أن "المسيرة كانت تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث".

من جانبه أفاد مراسل العربية/الحدث باستنفار الجيش الإسرائيلي في الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن تقديرات إسرائيلية بأن حزب الله يريد المناورة في الحدود الشمالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط