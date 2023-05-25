بترتيب سري مع واشنطن.. آلاف القذائف من سول إلى كييف!

بعد اعتراضها في بداية الحرب الروسية الأوكرانية ولمدة أشهر على تسليح كييف، يبدو أن كوريا الجنوبية عدلت عن رأيها.

فقد كشفت مصادر مطلعة أن مئات الآلاف من قذائف المدفعية الكورية الجنوبية في طريقها إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة.

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"ترتيب سري"

كما أشارت تلك المصادر إلى أن سول توصلت إلى "ترتيب سري" مع واشنطن لنقل القذائف إلى الولايات المتحدة من أجل تسليمها إلى أوكرانيا، بعد أن طلبت واشنطن من حليفتها الآسيوية العام الماضي ذلك الدعم، وفق ما أفادت "وول ستريت جورنال".

فيما أكد جون ها كيو، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن بلاده كانت تجري محادثات مع وزارة الدفاع الأميركية بشأن صادرات الذخيرة.

لكن المتحدث أوضح في الوقت عينه أن هناك "أجزاء غير دقيقة" في ما كشفته "وول ستريت"، رافضا الخوض في التفاصيل.

كما أضاف "كانت هناك مناقشات وطلبات مختلفة، وستتخذ حكومتنا الإجراءات المناسبة بينما تراجعت بشكل شامل الحرب والوضع الإنساني في أوكرانيا"، حسب ما نقلت رويترز.



يشار إلى أن سول، وهي حليف لواشنطن ومنتج رئيسي لذخيرة المدفعية، كانت رفضت حتى الآن إرسال مساعدات عسكرية فتاكة إلى كييف، عازية ذلك إلى علاقاتها التجارية مع موسكو ونفوذ الروس على كوريا الشمالية، على الرغم من الضغوط المتزايدة من واشنطن وأوروبا عليها.



إلا أن الرئيس الكوري، يون سوك يول، كان ألمح في مقابلة الشهر الماضي إلى احتمال تغير موقف بلده، قائلا إنه قد يكون من الصعب على سول الالتزام بتقديم الدعم الإنساني والمالي فقط إذا ما واجهت أوكرانيا هجوما واسع النطاق على أهداف مدنية أو "وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنه".