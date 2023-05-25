حرب غير معلنة.. روسيا تنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي حليفتها

في وقت اتهم فيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الغرب بشن حرب غير معلنة ضد بلاده وحليفتها المقربة، أعلنت روسيا وبيلاروسيا توقيع وثيقة حول نشر أسلحة نووية تكتيكية.

فقد اتفق البلدان الحليفان على نشر أسلحة نووية تكتيكية فوق أراضي بيلاروسيا.

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أسلحة نووية غير استراتيجية

وأكد وزير دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين، تجهيز مقاتلات سوخوي-25 لحمل معدات نووية وتدريب طيارين عليها.

كما تابع أن الاتفاق مع روسيا يسمح بنشر صواريخ إسكندر إم ومنظومات إس 400 بأراضيه.

كذلك حددت الوثائق الموقعة، إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا.

وأعلن الطرفان تجهيز المقاتلات لحمل الأسلحة النووية استعدادا لتبريد الرؤوس الساخنة في أوروبا.

وقالت وزارة دفاع بيلاروسيا في بيان على قناتها، إنه تم التوقيع خلال الاجتماع على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي جمهورية بيلاروسيا.

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كما ناقش وزيرا الدفاع خلال الاجتماع، الوضع العسكري السياسي وقضايا التعاون العسكري الفني بين وزارتي الدفاع.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقب التوقيع في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، إن الغرب يشن حربا غير معلنة على روسيا وبيلاروسيا.

وأضاف شويغو: "اليوم نحن معا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حربا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا.. النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي قد اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".

وتابع شويغو: "يجري تنفيذ مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية".

ويجري نشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، كما يتم تفعيل أنشطة التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود دولة الاتحاد.

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قضايا مشتركة

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كان وصل إلى مينسك للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ويناقش المشاركون في الاجتماعات التحديات والتهديدات الإقليمية، وقضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات، بالإضافة إلى عدد من القضايا المشتركة.

كما يشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.