روسيا: اعتراض قاذفتين أميركيتين لمنعهما من اختراق أجوائنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-35" و"سو-27"، رافقتا قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق، لمنع انتهاك الحدود الروسية.

جاء في البيان "في 25 مايو 2023، تم اكتشاف هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق، من أجل منع انتهاك حدود الدولة، تم إطلاق مقاتلتين سو-35 وسو-27 تابعتين لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية".

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قاذفتان من طراز بي-1

وصنف طاقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-1" تابعتان لسلاح الجو الأميركي.

حادث متطابق

والثلاثاء، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا لا يختلف كثيرا عن بيان اليوم، مشيرة إلى أن إحدى طائراتها الحربية أرسلت لملاقاة قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانتا تقتربان من الحدود الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع على تليغرام: "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.

وقالت الوزارة إن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي من طراز B-1B و"كانتا تقتربان من الحدود الروسية"، موضحةً أنهما أرسلت مقاتلة Su-27 لاعتراضهما.

تفاعل آمن

في المقابل، قللت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أهمية الحادث، قائلة إنه كان هناك "تفاعل آمن ومهني".

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في إيجاز صحافي: "ما أفهمه هو أنه كان تفاعلا آمنا ومهنيا مع الطائرات الروسية، لذلك لا يوجد شيء مهم للإبلاغ عنه" .