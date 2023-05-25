اعتقال رجل بعد اصطدام سيارة ببوابات مقر رئيس الوزراء في لندن

أفادت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، بأن سيارة اصطدمت بالبوابات الأمامية لمقر رئيس الوزراء في لندن.

وقالت الشرطة إنه لم تقع إصابات وتم اعتقال شخص، موضحة أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.

مادة اعلانية

الرئيس كان في المبنى

من جانبها، كشفت مراسلة العربية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كان في مقر الحكومة عند اصطدام السيارة ببوابة المبنى.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة بيضاء تتجه مباشرة إلى البوابات بسرعة منخفضة عبر وايتهول، الشارع الرئيسي في الحي الحكومي بلندن.

كما أظهرت مقاطع تم التقاطها بعد فترة وجيزة سيارة صندوقها الخلفي مفتوح عند البوابات المعدنية المرتفعة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاصطدام متعمدا. وقالت الشرطة إنها تعمل على تحديد الملابسات.

طوق أمني

طوقت عناصر الشرطة وايتهول بعد الحادث، لكن تم رفع بعض الحواجز في وقت لاحق.

اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس الوزراء في #لندن، والشرطة تعلن اعتقال السائق دون وقوع أي إصابات#العربية pic.twitter.com/YOOD6oW148 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 25, 2023

تجدر الإشارة إلى أن داونينغ ستريت هو شارع ضيق به صف من المنازل على الطراز الجورجي والتي تضم المقر الرسمي لرئيس الوزراء في المنزل رقم 10.

جرى تقييد وصول الجمهور إلى الشارع والبوابات التي تخضع لحماية مشددة من جانب الشرطة المسلحة.