أذكى سفن روسيا وأكثرها تطورا… فيديو يكشف إصابتها في البحر

فخر الصناعة الحربية الروسية، وأذكى سفن أسطولها وأكثرها تطوراً تعرضت قبل يومين لهجوم أوكراني في مضيق البوسفور، وذلك باعتراف موسكو نفسها التي أكدت في الوقت عينه أنها صدت تلك المحاولة وأفشلتها.

لكن مشاهد جديدة بثتها قبل ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها في تويتر أظهرت إصابة سفينة الاستطلاع الروسية إيفان خورس في البحر الأسود، مناقضة بذلك ادعاء موسكو .

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وعلقت كاتبة "عندما قابلت سفينة الاستطلاع الروسية إيفان خورس مسيرة أوكرانية.. تطابق مثالي!"

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023

كاميرا على الزورق

أما الفيديو فتم تصويره من كاميرا وضعت على ما يبدو على سطح الزورق الأوكراني المسير الذي حاول استهدافها.

ويبدو أن السفينة الضخمة في البحر شبيهة إلى حد بعيد بـ " إيفان خورس" وفق شبكة سي إن إن.

كما ظهر رأس السفينة غير المأهولة، في فيديو الدفاع الأوكرانية شبيه إلى حد كبير بالذي شوهد في المقطع المصور الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية الأربعاء.

لكن من غير الواضح ما حدث بعد أن اصطدم الزورق بإيفان خورس، ومدى الضرر المحتمل الذي وقع.

وصمة

علماً أن هذا الهجوم يشكل في كل الأحوال وصمة في سجل روسيا لاسيما أن سفينة الاستطلاع هذه تعتبر من الأكثر تطوراً وذكاء ضمن أسطولها في البحر الأسود.

كما يشكل نفياً لما أدلى به المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف بإحاطة صحفية الأربعاء الماضي، مؤكدا أن القوات الأوكرانية نفذت محاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود، بثلاثة زوارق مسيرة عالية السرعة. وأشار في حينه إلى "تدمير جميع الزوارق على بعد 140 كلم شمال شرقي مضيق البوسفور"، مشددا في الوقت عينه أن "إيفان خورس" تواصل أداء مهامها.

يشار إلى أن الهجمات الأوكرانية بالمسيرات سواء الطائرات أو الزوارق باتت تؤلم الروس، لاسيما أن الهجمات باتت تطال بعض الأراضي في الداخل الروسي فضلا عن أسطولها وقواعدها في البحر الأسود.