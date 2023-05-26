الجولة الثانية من انتخابات تركيا.. كم بلغ عدد ناخبي الخارج؟

شارك مليون و895 ألفاً و430 ناخباً تركياً، حتى الخميس، في التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.

وكشفت الهيئة العليا للانتخابات التركية أن عملية التصويت بالجولة الثانية من الرئاسيات، انتهت مساء 24 مايو الحالي، فيما يتواصل الاقتراع في المعابر الحدودية، وفق وكالة "الأناضول".

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كما بلغ عدد من صوتوا في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية بحلول الساعة العاشرة الخميس (+3 بتوقيت غرينتش)، مليوناً و895 ألفاً و430، بينهم مليون 783 ألفاً و107 انتخبوا في البعثات والممثليات الخارجية.

فيما انتهت عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد بحلول الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي) الأربعاء، بينما تستمر في المعابر الحدودية والمطارات حتى الساعة 17.00 من يوم 28 مايو.

3 مرشحين

يذكر أن تركيا شهدت في 14 مايو الحالي انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف أتا سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

فقد حصل أردوغان على 49.525 من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة الفائت.