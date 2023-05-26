أمن شولتز محرج ووجوه مرافقيه حمراء.. رجل يتسلل لموكبه ويعانقه

تعرضت الشرطة الألمانية لموقف محرج للغاية، أشعل الخجل في وجوه بعض عناصرها، بعدما تمكن شخص من التسلل إلى موكب يضم عدداً من كبار الشخصيات وتوجه للمستشار أولاف شولتس ثم عانقه بحرارة بينما كان الأخير يستعد لركوب طائرة في مطار فرانكفورت.

إلا أن عناصر حراسة شولتس لم تدرك الموقف والخطأ الذي ارتكبته إلا في وقت لاحق وأمسكت بالرجل، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة.

مادة اعلانية

ووقع الحادث بعد نقل شولتس من مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إلى المطار أول أمس الأربعاء، وتمكنت سيارة الرجل من اجتياز الحاجز الأمني للمطار مع موكب المستشار، على الرغم من أن لوحة أرقام السيارة غير مسجلة ضمن الموكب.

صافحه وعانقه

وعندما خرج من سيارته الليموزين على مدرج المطار، اندفع سائق السيارة المتسلل إلى شولتس وصافحه وعانقه.

وأكد مكتب شولتس الواقعة التي حدثت في وقت متأخر من أمس الأول الأربعاء لدى عودة شولتس إلى برلين، عقب الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس البنك المركزي الأوروبي.

فيما لم تسفر الواقعة عن إصابة أحد، إلا أن السلطات فتحت تحقيقاً في الخرق الأمني!