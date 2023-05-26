تفشي إنفلونزا الطيور في روسيا.. موسكو: تجارب أميركية بأوكرانيا

أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن تفشي إنفلونزا الطيور في روسيا يثير القلق في ضوء التجارب التي أجريت في محمية أسكانيا-نوفا الطبيعية في مقاطعة خيرسون بتكليف من الولايات المتحدة.

وأشار خلال مؤتمر حول الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية إلى ظاهرة النفوق الجماعي للطيور على أراضي المحمية بمقاطعة خيرسون عام 2021، حيث عرض الجانب الأوكراني على موظفي المحمية مكافأة مالية كبيرة مقابل إزالة أو إخفاء نتائج دراسات سلالات إنفلونزا الطيور التي أجريت هناك، مؤكداً أن واشنطن هي المخطط والممول لمثل هذه المشاريع.

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كما أضاف "على ضوء هذه الخلفية، هناك قلق خاص وهو التزايد في إصابات إنفلونزا الطيور في روسيا والدول الأوروبية، حيث، وفقاً للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، اكتسب المرض طابع التفشي على مدار العام، وتجاوزت الخسائر منه منذ عام 2021 الـ3 مليارات يورو".

وتابع: "منذ بداية هذا العام، تم تسجيل 32 حالة تفشي لإنفلونزا الطيور في روسيا في جميع المقاطعات الفيدرالية، وفقط الأسبوع الماضي، تم اكتشاف المرض في مقاطعتي كيروف وياروسلافل، ومنذ الـ17 من مايو 2023، تم إدخال إجراءات الحجر الصحي لمرضى إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في موسكو".