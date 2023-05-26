صواريخ بعيدة المدى تستهدف مناطق في ماريوبول الأوكرانية

أفاد مراسل "العربية"، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار كبير في ماريوبول الأوكرانية، مؤكداً تصاعد أعمدة الدخان.

كما أفاد بأن صواريخ بعيدة المدة استهدفت مناطق بمدينة ماريوبول.

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"ضربة ناجحة"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنها نفذت ضربة صاروخية ناجحة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة تم إطلاقها من الجو على مواقع تخزين الذخيرة للقوات الأوكرانية.

وكانت ماريوبول التي سقطت في يد روسيا في مايو (أيار) من العام الماضي بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية، أول انتصار كبير لروسيا بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف، وركزت بدلاً من ذلك على جنوب شرقي أوكرانيا.

إحدى المناطق التي ضمتها ماريوبول

يشار إلى أن ماريوبول تقع في دونيتسك، وهي إحدى المناطق الأربع التي تحرك بوتين لضمها في سبتمبر (أيلول).

ونددت كييف وحلفاؤها الغربيون بهذه الخطوة، ووصفوها بأنها غير قانونية.

وتشكل دونيتسك، إلى جانب لوغانسك، غالبية الجزء الصناعي في دونباس من أوكرانيا الذي شهد أكبر معركة في أوروبا منذ عشرات السنين.