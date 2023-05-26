قصف أوكراني على دونيتسك.. روسيا تتصدى لكل الهجمات

برشقة صواريخ من طراز هايمرز، استهدفت القوات الأوكرانية مركزاً للأبحاث العلمية في قلب مدينة دونيتسك، إلا أن القوات الروسية تصدت للهجوم.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، بأن الوحدات المحمولة جواً صدت جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها المحصنة على الجانب الجنوبي الشرقي من أوكرانيا.

مادة اعلانية

قصف على المنطقة

ونشرت مقطع فيديو لأعمال المظليين القتالية في تلك المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان، إن وحدات القوات المحمولة جوا تصدت لأفراد ودمرت معدات للقوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الجنوبي الشرقي للبلاد.

كما أفاد مراسل "العربية/الحدث" الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لمعظم الصواريخ التي استهدفت قلب مدينة دونيتسك صباح اليوم حسب السلطات المحلية للمقاطعة.

وأكد سقوط صواريخ هايمرز في قلب العاصمة دونيتسك حسب المرصد المحلي للمدينة.

مراسل العربية في دونيتسك

وتابع أن رشقه جديدة من صواريخ فامبير التشيكية تضرب حي كالينبنسكي وسط العاصمة دونيتيسك باستهداف الجيش الأوكراني للمدينة.

خط التماس

يشار إلى أن المنطقة بتروفسك التي طالها الاستهداف، تقع على الحافة الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد نقطة عن وسط المدينة.

ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة والتي تبدأ من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.

يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.

وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" البعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

إلى ذلك، حذّرت السلطات المحلية المواطنين من الخروج من منازلهم نتيجة استمرار القصف الأوكراني على قلب مدينة دونيتسك، حفاظاً لسلامتهم.