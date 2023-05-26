واشنطن: من المبكر تصنيف أي من الطرفين في السودان بالمتمردين

أكدت الخارجية الأميركية أنه من المبكر تصنيف أي من طرفي النزاع في السودان بالمتمردين، مشددة على ضرورة تطبيق الهدنة في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ لـ "الحدث/العربية" اليوم الجمعة، أن بلاده تراقب الأمور بدقة في السودان، مشيراً إلى رؤية تقدم لاحترام الهدنة، وأن لدى واشنطن بعض الأدوات لمراقبة الهدنة منها الأقمار الاصطناعية.

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ لـ #الحدث: #واشنطن تُفضّل الشعب السوداني دون غيره من الأطراف pic.twitter.com/bJCn4EjTwi — ا لـحـدث (@AlHadath) May 26, 2023

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كذلك قال إن الخارجية تتواصل مع بعض القوى المدنية في السودان لمراقبة الهدنة، وهو الأمر الذي تركز عليه الآن مع شركائها، لافتاً إلى أن السودانيين يعانون من استمرار العنف.

إلى ذلك قال إن الهدف النهائي هو الوصول إلى حكومة مدنية في السودان، مشيراً إلى أن الظروف الآن ليست مناسبة لكل الأطراف من بينها المدنية لاستئناف العملية السياسية.

المساعدات الإنسانية

وبين أن بلاده تركز على إيصال المساعدات الإنسانية في السودان، وأن الأمم المتحدة تلعب دورا مهما ورئيسيا في السودان، مؤكداً أنها ستبقى على تواصل مع الشعب السوداني لإنهاء الصراع.

يذكر أن القتال اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف الشهر الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وكان من المفترض أن تنتهي تلك العملية السياسية بإجراء انتخابات في غضون عامين، لكن الطرفين اختلفا حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت الماضي في مدينة جدة السعودية على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد بدءا من مساء يوم الاثنين.