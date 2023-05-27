تعرف على المبعوث الأممي للسودان.. لماذا طالب البرهان باستبداله؟!

منذ الساعات الماضية والتساؤلات تدور حول الطلب الغريب الذي تقدم به قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان إلى الأمم المتحدة من أجل استبدال المبعوث الخاص، فولكر بيرتس.

وتساءل العديد من السودانيين لماذا جاءت رسالة البرهان الآن وفي هذا التوقيت، ولم تأت حين حصلت "التجاوزات" المزعومة برأيه؟.

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إلا أن الإجابة الأولية بسيطة، ففي في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، تنتهي مهمة البعثة الأممية للسودان (يونيتامس) UNITAMS، التي يتولى إدارتها بيرتس!.

وكان البرهان عزا في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سبب طلبه هذا بالقول إن بيرتس "أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".

كما اتهمه بأنه "مارس التضليل" في تقاريره بقوله إن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري، وأن "لولا إشارات تشجيع من جانب عدة أطراف بينها بيرتس" ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "أن يتمرد".

فمن هو بيرتس، وما المناصب التي شغلها قبل منصبه الحالي مبعوثاً خاصاً للسودان؟.

25 عاماً من الخبرة

عيّن بيرتس ممثلاً خاصاً للسودان ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) في 7 يناير/كانون الثاني 2021.

ويحمل إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاماً من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، فضلاً عن الخبرة العميقة في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية.

فقبل تعيينه، شغل بيرتس منصب الرئيس التنفيذي ومدير SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) ، المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ، في برلين، من 2005 إلى 2020.

مبعوث إلى سوريا

ومن عام 2015 إلى عام 2018، شغل منصب الأمين العام المساعد، ثم مستشار أول للمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، بما في ذلك منصب رئيس فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار في سوريا التابعة لمجموعة دعم سوريا الدولية نيابة عن الأمم المتحدة.

كما عمل أيضاً كباحث ورئيس قسم في SWP من 1992 إلى 2005، وأستاذًا مساعدًا للعلاقات الدولية في جامعة هومبولت في برلين من 2007 إلى 2019.

أستاذ أكاديمي

أما بداية حياته الأكاديمية فكانت في لبنان، كأستاذ مساعد في الجامعة الأميركية ببيروت (1991-1993). وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة دويسبورغ في ألمانيا.

إلى ذلك، يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية وقد كتب على نطاق واسع عن السياسة الخارجية والأمنية والعلاقات الدولية والجغرافيا السياسية، فضلاً عن الديناميكيات والتحولات الإقليمية في الشرق الأوسط.