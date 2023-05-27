بيوم واحد.. روسيا تسقط 12 مسيرة في أوكرانيا

رغم هدوء الأوضاع في باخموت إلى حد ما إثر انسحاب قوات فاغنر منها، اشتعلت جبهات أخرى في أوكرانيا.
فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إسقاط 12 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق واعتراض صاروخَي "ستورم شادو" خلال يوم واحد.
اعتراض صواريخ وتدمير مستودعات
وقال المسؤول الروسي إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخين من طراز ستورم شادو، و19 قذيفة هيمارس، وصاروخين مضادين للرادار، إضافة إلى إسقاط 12 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا.
كما تابع أنه تم تدمير مستودعين للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك وزاباروجيا.
مجلس الأمن القومي الأوكراني: مستعدون لشن هجوم مضاد
الهجوم المضاد قريب
تأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم السبت، أن بلاده باتت مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية في مناطق الشرق.
ولم يذكر دانيلوف موعداً، لكنه قال إن الهجوم لاستعادة الأراضي من قوات الاحتلال التابعة للرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يبدأ غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع.
وشددت كييف خلال الفترة الماضية مطالباتها لحلفائها الغربيين بتكثيف إرسال المساعدات العسكرية وتسريعها، بغية إطلاق هجومها المذكور ضد القوات الروسية، من أجل استعادة المناطق المحتلة شرقا.
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