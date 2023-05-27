رسالة أردوغان قبل جولة الإعادة.. ومنافسه: المخرج الأخير

سعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للاستفادة من قوة الدفع التي حصل عليها قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد، وحث الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في عملية التصويت، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو الناخبين إلى انتشال بلادهم من "الحفرة المظلمة"، التي أحاطت بالبلاد خلال حكم أردوغان الممتد منذ عقدين.

8 ملايين غابوا عن الجولة الأولى

ويهدف المرشحان إلى الفوز بتأييد ثمانية ملايين ناخب لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى.

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وأظهرت الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو أيار تفوق أردوغان على كليتشدار أوغلو، وحصل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحلفاؤه على أغلبية برلمانية في التصويت الأولي.

وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز بإسطنبول خلال تجمع انتخابي أخير، طلب أردوغان من الناخبين التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

أردوغان يحشد مناصريه

وقال "هل سنركض إلى صناديق الاقتراع غدا؟ هل سنُدلي بأصواتنا في الساعات الأولى من الصباح؟ لن نخسر أي شخص أدلى بصوته في الجولة الأولى"، فيما رد مناصروه بحماس "نعم".

كما أضاف "سنشجع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الذهاب (إلى صندوق الاقتراع في الجولة الأولى). هل سنكمل العمل الذي لم ننتهِ منه في 14 مايو بأغلبية ساحقة من خلال توسيع الفجوة غدا؟".

حفرة مظلمة

في المقابل، قال كليتشدار أوغلو، المدعوم من تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، إنه يجب على كل من يحب تركيا أن يدلي بصوته في جولة الإعادة.

وقال على تويتر "إذا كنت تريد ذلك حقا، فسنخرج جميعا من هذه الحفرة المظلمة معا.. أنا أخاطب جميع أفراد شعبنا بغض النظر عن وجهة نظرهم أو أسلوب حياتهم. هذا هو المخرج الأخير. كل من يحب وطنه يجب أن يذهب إلى صندوق الاقتراع!".

المرشح الخاسر إلى صف أردوغان

يشار إلى أن أردوغان حصل على 49.5 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 44.9 بالمئة لكليتشدار أوغلو.

فيما تلقى أردوغان دفعة قبل أيام عندما أعلن سنان أوغان تأييده له. وحل أوغان في المركز الثالث في الجولة الأولى بحصوله على 5.2% من الأصوات.

تأييد حزب مناهض للهجرة

في غضون ذلك، حصل كليتشدار أوغلو الذي يرأس أكبر حزب معارض في تركيا، وهو حزب الشعب الجمهوري، على تأييد حزب الظفر المناهض للهجرة في جولة الإعادة.

ووفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات، تجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 87% بما شمل أصوات المغتربين.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام ما يزيد على 60 مليون ناخب في الثامنة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع أن تظهر النتائج غير الرسمية في ساعة متأخرة من مساء غد الأحد.