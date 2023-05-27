اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اليابان ، روسيا

روسيا لليابان: اتهامنا بالابتزاز النووي تكهنات ساخرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت أن موسكو لم تغير نهجها في مسألة استخدام الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن محاولات الحكومة اليابانية اتهام روسيا بـ "الابتزاز النووي" تكهنات ساخرة.

سقطت مغشيا عليها..لاعبة أربكت بايدن في قلب البيت الأبيض سوشيال ميديا فيديو وصور سقطت مغشيا عليها..لاعبة أربكت بايدن في قلب البيت الأبيض

"سنرد على العقوبات"

وأضاف البيان: "لقد رصدنا محاولات الحكومة اليابانية (ممثلة بالأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو) لاتهام بلدنا بالابتزاز النووي.. الرغبة في أن تنسب إلى روسيا نوايا استخدام الأسلحة النووية فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا ليست أكثر من تكهنات ساخرة".

مادة اعلانية

كما أضاف أن "العقوبات التي اتخذتها إدارة فوميو كيشيدا ضد روسيا، وكذلك الأفراد والكيانات القانونية الروسية، لن تبقى دون رد".

عقوبات إضافية

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، قد قال أمس الجمعة، إن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على روسيا بعدما اتفقت دول "مجموعة السبع" في قمتهم التي استضافتها اليابان، الأسبوع الماضي، على تكثيف الإجراءات لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا، وفقاً لوكالة "رويترز".

"ستزيد من حدة المواقف"

كما ندد ماتسونو، وهو أيضاً كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، بالخطوة التي اتخذتها روسيا، يوم الخميس، حين نشرت أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، قائلا إنها ستزيد من حدة المواقف المتعلقة بحرب أوكرانيا.

يشار إلى أن قادة دول مجموعة السبع، التي تضم دولاً منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، أبدوا الأسبوع الماضي عزمهم على دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية وفرض عقوبات على روسيا، وذلك في القمة السنوية التي عقدت في هيروشيما، أول مدينة تتعرض للقصف بقنبلة نووية في العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لاجئ سوري يستغل الانتخابات التركية للبحث عن طفله المفقود في الزلزال لاجئ سوري يستغل الانتخابات التركية للبحث عن طفله المفقود في الزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط