لافروف عن تهديد كييف باغتيال بوتين: إنهم دمى بيد واشنطن

بعد تهديد أوكرانيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أوكرانيا "دولة إرهابية وسلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة".

دمية في يد واشنطن ولندن

وأضاف "يتم تحريك الدمى في كييف، من لندن وواشنطن"، لافتا إلى أن التصريحات الأوكرانية بأن بوتين "هو الهدف يدفع إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد تفكران في مدى حصافة حكام كييف وتوازنهم العقلي".

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كما أشار إلى أن روسيا تأمل بأن تصدر عقوبات بحق قيادة أوكرانيا بعد تهديدها بتصفية الرئيس بوتين.

"بوتين الهدف الأول"

وكان نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، فاديم كيبيتسكي، قد قال إن الهدف الأول لجهازه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لأنه هو من ينسق ويقرر ما يحدث".

وأضاف في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية: "الهدف الأول بالنسبة إلينا هو القضاء على القائد الذي يصدر الأوامر... بوتين".

"محاولة اغتيال بوتين"

يذكر أن موسكو اتهمت أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي عبر طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين.

وأضافت الرئاسة الروسية مطلع الشهر الجاري أن الجيش اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، إلى أن تم إيقاف المسيرات عن العمل.

كما أوضح الكرملين أن المسيرتين سقطتا أرضاً وتناثرت شظاياهما، في حين لم تقع ضحايا ولا أضرار مادية. وأكد أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعماله لم يتغير.