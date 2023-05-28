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Supporters of the President Recep Tayyip Erdogan celebrate outside AK Party offices in Istanbul, Turkey, Sunday, May 28, 2023. Erdogan takes lead in unofficial count in Turkey's presidential runoff. (AP Photo/Khalil Hamra)
أنصار أردوغان يحتفلون
الانتخابات التركية

أنصار أردوغان يحتفلون مع اقتراب فوزه رسمياً بالانتخابات

يحكم رجب طيب أردوغان تركيا منذ 20 عاماً، ويتجه اليوم للفوز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات

العربية.نت
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بدأ أنصار حزب العدالة والتنمية التركي، مساء اليوم الأحد، بالاحتفال مع اقتراب فوز رئيسه رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية.

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وقد أظهرت نتائج الفرز غير النهائية تقدما كبيرا لأردوغان على منافسه كمال كليتشدار أغلو في جولة الإعادة.

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وكانت تركيا قد شهدت جولة أولى من الانتخابات في 14 مايو لم يحصد فيها أي من المرشحين الـ4 حينها الغالبية العظمى التي تخوله الفوز.

وأنهى أردوغان الجولة الأولى متقدماً بأربع نقاط مئوية على كمال كليتشدار أوغلو، وهو مرشح تحالف من ستة أحزاب وزعيم حزب المعارضة الرئيسي.

ويحكم أردوغان تركيا منذ 20 عاما، ويتجه اليوم للفوز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات.

أنصار أردوغان يحتفلون
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  • أنصار أردوغان يحتفلون
  • أنصار أردوغان يحتفلون
  • أنصار أردوغان يحتفلون
  • أنصار أردوغان يحتفلون
  • أنصار أردوغان يحتفلون
  • أنصار أردوغان يحتفلون
(6 صور)
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
أنصار أردوغان يحتفلون
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