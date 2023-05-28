أنصار أردوغان يحتفلون مع اقتراب فوزه رسمياً بالانتخابات
يحكم رجب طيب أردوغان تركيا منذ 20 عاماً، ويتجه اليوم للفوز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات
بدأ أنصار حزب العدالة والتنمية التركي، مساء اليوم الأحد، بالاحتفال مع اقتراب فوز رئيسه رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية.
أنصار حزب العدالة والتنمية يبدأون الاحتفالات مع اقتراب فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة#الانتخابات_التركية— العربية (@AlArabiya) May 28, 2023
#العربية pic.twitter.com/WLNcEExFI7
وقد أظهرت نتائج الفرز غير النهائية تقدما كبيرا لأردوغان على منافسه كمال كليتشدار أغلو في جولة الإعادة.
وكانت تركيا قد شهدت جولة أولى من الانتخابات في 14 مايو لم يحصد فيها أي من المرشحين الـ4 حينها الغالبية العظمى التي تخوله الفوز.
وأنهى أردوغان الجولة الأولى متقدماً بأربع نقاط مئوية على كمال كليتشدار أوغلو، وهو مرشح تحالف من ستة أحزاب وزعيم حزب المعارضة الرئيسي.
ويحكم أردوغان تركيا منذ 20 عاما، ويتجه اليوم للفوز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات.
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