إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" الأحد في رحلتها التجارية الأولى التي تمثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إقلاع رحلة شركة "ايسترن ايرلاينز" الصينية رقم "ام يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي قرابة الساعة 10,30 صباحا (02,30 ت غ).

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وقالت القناة إن وجهة الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبا هي مطار بكين الدولي، ومن المتوقع أن تهبط هناك عند الساعة 1,10 مساءً (05,10 ت غ)، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادا لركوب الطائرة البيضاء الضيقة البدن.

واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية.

وتأمل بكين أن تنافس "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"ايرباص آيه 320".

ويتم تصنيع الطائرة من قبل شركة الطيران التجاري الصينية "كوماك" المملوكة للدولة، ولكن الكثير من مكوناتها تأتي من خارج البلاد.

واعتبارا من الاثنين، ستطير "سي 919" بين شنغهاي ومدينة تشنغدو الجنوبية الغربية، حسب ما ذكرت " سي سي تي في".

تم تسليم الطائرة الأولى من طراز طسي 919" ضيقة البدن والتي تتسع لـ164 راكبا رسميا إلى شركة "ايسترن ايرلاينز" في ديسمبر/كانون الأول، وفي كانون الثاني/يناير صرح تشانغ يوجين نائب المدير العام ل"كوماك" لصحيفة "ذا بايبر" الصينية شبه الرسمية أن الشركة قد تسلمت أكثر من 1200 طلبية لشراء "سي 919".

وقال تشانغ في ذلك الوقت إن كوماك تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 150 طائرة في غضون خمس سنوات.

وتعد دول قارة آسيا والصين تحديدا أهدافا رئيسية لشركتي إيرباص الأوروبية ومنافستها الأميركية بوينغ اللتين تتطلعان إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السفر الجوي من الطبقة المتوسطة الصينية.