الكرملين: مستوى تورط الغرب بصراع أوكرانيا يزداد كل يوم

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن مستوى تورط الغرب بالصراع في أوكرانيا يزداد كل يوم.

وقال بيسكوف، السبت، خلال مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، إنه "من الواضح أن درجة المشاركة المباشرة وغير المباشرة لدول الغرب في هذا الصراع تتزايد كل يوم"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

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كما شدد على أن "ذلك قد يؤدي إلى إطالة الصراع بمرور الوقت، لكنه لا يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري".

كذلك أردف أن "روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة، وستضمن بطريقة ما مصالحها وتحقق إنجاز المهام المعلنة".

"سيطول وربما لعقود"

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، قد صرح، الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.

وقال مدفيديف في مقابلة مع الصحافيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة"، بحسب وسائل إعلام روسية.

كما شدد على أنه "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال 3 سنوات هدنة، وسنتي صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".

"لن تحقق نصراً عسكرياً"

أتت تلك التصريحات فيما اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الخميس أن روسيا لن تحقق نصراً عسكرياً في أوكرانيا، مضيفاً أنه من غير المرجح أيضاً أن يتم دحر كل القوات الروسية في أي وقت قريب.

وقال للصحافيين بالبنتاغون، في ختام اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا، إن "روسيا لن تكسب عسكرياً هذه الحرب"، وفق وكالة فرانس برس.

"القتال سيتواصل"

كما أوضح أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا، ومنها إطاحة الحكومة في كييف "لا يمكن تحقيقها عسكرياً، لن تتحقق".

غير أنه كشف في الوقت نفسه أن مئات آلاف الجنود الروس بأوكرانيا يجعلون مسعى كييف لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها مستبعداً "في المدى القريب".

كذلك أضاف أن "هذا يعني أن القتال سيتواصل وسيكون دموياً وصعباً. وفي مرحلة ما سيتفاوض الطرفان على تسوية أو يتوصلان إلى نتيجة عسكرية".

نحو 65 مليار دولار

يذكر أن الولايات المتحدة قادت الضغط من أجل دعم دولي لأوكرانيا، وسارعت إلى تشكيل تحالف لدعم كييف بعد العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 وتنسيق المساعدات من عشرات الدول.

وفي المجموع قدم داعمو أوكرانيا نحو 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بحسب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

يشار إلى أنه لطالما حذرت روسيا الغرب من خطوة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بينما تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بينها وبين الغرب.