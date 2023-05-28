اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin poses with mercenaries Biber and Dolik during a statement on the start of withdrawal of his forces from Bakhmut and handing over their positions to regular Russian troops, in the course of Russia-Ukraine conflict in Bakhmut, Ukraine, in this still image taken from video released May 25, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY
مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجن في باخموت بعد السيطرة عليها
روسيا و أوكرانيا

بريغوجن ينتقد تجاهل الكرملين له ويحذر من تبعات خطيرة

مؤسس مجموعة فاغنر قال إن هذا النهج سيؤدي إلى رد فعل عنيف من الشعب الروسي في غضون أشهر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن، اليوم الأحد، إنه مقتنع بأن كبار المسؤولين بالكرملين حظروا نشر أنباء عنه في وسائل الإعلام الرسمية، محذراً من أن هذا النهج سيؤدي إلى رد فعل عنيف من الشعب الروسي في غضون أشهر.

ويعد بريغوجن أبرز شخصية بدائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنال شهرة واسعة في الحرب المستمرة منذ 15 شهراً في أوكرانيا.

مادة اعلانية

وسيطرت قوات بريغوجن في وقت سابق هذا الشهر على مدينة باخموت الأوكرانية، لكن التلفزيون الرسمي قلل من شأن دوره في هذا الإنجاز.

وكان بريغوجن، صاحب المطاعم، قد قال مازحاً، الأسبوع الماضي، إن لقبه يجب أن يكون "جزار بوتين" وليس "طباخ بوتين".

واكتسب بريغوجن (61 عاماً) شهرته من خلال فرض انضباط شديد على عناصر مجموعته، واستخدام مصطلحات دارجة بين السجناء لإهانة القيادة العليا في الجيش الروسي، ومنهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.

بريغوجن في باخموت
بريغوجن في باخموت
روسيا: الغرب يلعب بالنار مع تزويده أوكرانيا بمقاتلات إف-16 العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا: الغرب يلعب بالنار مع تزويده أوكرانيا بمقاتلات إف-16

وفي إشارة إلى المدى الذي يُرى أن بريغوجن بلغه في خرق المحظورات الاجتماعية، تجاهل التلفزيون الرسمي لمدة 20 ساعة سقوط باخموت، ولم يبث خطاب النصر الذي ألقاه بريغوجن.

وعند سؤاله عما بدا أنه حظر على تغطية أخباره في التلفزيون الرسمي، استخدم بريغوجن مجموعة من الأمثال الروسية للسخرية من المسؤولين وقال إن "الممنوع دائماً مرغوب".

وأردف: "فاغنر.. خنجر لا يمكنكم إخفاءه". وتابع: "أنا مقتنع تماماً بأنهم حظروا (التغطية)".

وأضاف: "البيروقراطيون رفيعو المستوى، أبراج الكرملين هؤلاء، الذين يحاولون تكميم أفواه الجميع حتى لا يتحدثوا عن فاغنر لن تكون محاولتهم سوى دفعة أخرى للشعب". كما قال إن هذا النهج ستكون له تبعات قوية من الشعب الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تراجع تأييد أردوغان في اسنطبول وأنقرة؟ لماذا تراجع تأييد أردوغان في اسنطبول وأنقرة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط