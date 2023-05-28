روسيا: الغرب يلعب بالنار مع تزويده أوكرانيا بمقاتلات إف-16

حذّرت روسيا، اليوم الأحد، من أن الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويده أوكرانيا بمقاتلات من طراز إف-16.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بالتصعيد غير المقبول.

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وقال لافروف في مقابلة صحافية اليوم الأحد: "طبعاً هذا تصعيد غير مقبول، وأعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص عقلاء في الغرب يدركون ذلك، لكن من يملي كل شيء هو واشنطن ولندن وأتباعهما داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول دول البلطيق وبولندا التي تنفذ المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، مباشرة على الأرض - إضعاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".

هذا ووصف لافروف تصريح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي حول استحالة استعادة أوكرانيا لجميع أراضيها داخل حدود عام 1991 في المستقبل المنظور، بأول خطوة نحو فهم الواقع.

وقال لافروف: "اليوم سمعت خطاب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال ميلي، الذي قال، بحذر شديد ولكن لأول مرة من شفاه المسؤول، شيء ليس دعماً دون تحفظ لما يسمى بصيغة زيلينسكي للسلام؛ قال إنه، على ما يبدو، لا يمكن لأوكرانيا الاعتماد على استعادة جميع أراضيها داخل حدود عام 1991 في المستقبل المنظور - هذه خطوة إلى الأمام نحو فهم الواقع على الأرض".

كما أشار لافروف إلى أنه في دوائر العلوم السياسية في الغرب، يجري الحديث عن تقسيم روسيا، وفي الوقت نفسه أعرب الوزير عن أمله بأن "يبتعد الأشخاص العقلاء عن الدعم المتهور لنظام النازيين الجدد الذي أنشأه الغرب بنفسه".