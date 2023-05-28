سفير موسكو بلندن: لم نتصرف بجدية كبيرة بعد في أوكرانيا

حذرت روسيا من أن الإمدادات الغربية من الأسلحة لأوكرانيا، تخاطر بتصعيد الحرب إلى مستويات "لم نشهدها حتى الآن".

وقال سفير روسيا في بريطانيا، أندريه كيلين، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" السبت، إن بلاده لديها "موارد هائلة" وإنها لم "تتصرف بجدية كبيرة بعد".

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كما أشار إلى أنه شعر بالإهانة عندما طُعن في سلوك روسيا.

"أكبر 16 مرة من أوكرانيا"

كذلك حذّر كيلين من "بُعد جديد" في الحرب، مؤكداً أن بلاده "لم تبدأ بعد في التصرف بجدية كبيرة بعد"، قائلاً إن "روسيا أكبر 16 مرة من أوكرانيا. لدينا موارد هائلة".

وأضاف أن طول الصراع "يعتمد على جهود تصعيد الحرب التي تقوم بها دول الناتو وخاصة بريطانيا"، مردفاً: "عاجلاً أم آجلاً، بالطبع، هذا التصعيد قد يأخذ بعداً جديداً لسنا بحاجة إليه ولا نريده. يمكننا صنع السلام غداً".

يزداد كل يوم

يشار إلى أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، كان أكد أن مستوى تورط الغرب بالصراع في أوكرانيا يزداد كل يوم.

وقال بيسكوف، السبت، خلال مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، إنه "من الواضح أن درجة المشاركة المباشرة وغير المباشرة لدول الغرب في هذا الصراع تتزايد كل يوم"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

كما شدد على أن "ذلك قد يؤدي إلى إطالة الصراع بمرور الوقت، لكنه لا يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري".

كذلك أردف أن "روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة، وستضمن بطريقة ما مصالحها وتحقق إنجاز المهام المعلنة".

السلاح والعتاد.. والعقوبات

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، تداعت معظم الدول الغربية لمساعدة كييف بالسلاح والعتاد، فيما فرضت آلاف العقوبات على موسكو، طالت كافة القطاعات.

إلا أن القتال لا يزال مستمراً على الرغم من مرور أكثر من سنة على انطلاق شرارته وتكبد الطرفين خسائر فادحة، وسط توقعات بأن يمتد أكثر بعد.