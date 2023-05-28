شاهد.. أردوغان يغني مع أنصاره في إسطنبول بعد فوزه بالرئاسة

غنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط أنصاره في إسطنبول بعد حسمه سباق الانتخابات الرئاسية التركية أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، في الجولة الثانية التي جرت اليوم الأحد.

وظهر أردوغان يردد من أعلى حافلة وبجواره زوجته، أغنية احتفالية له ولحزبه، حيث ردد كلمات تلك الأغنية مع أنصاره المحتشدين احتفالا بالنصر في الانتخابات الرئاسية.

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وردد أردوغان كلمات أغنية المغني التركي جنكيز كورت أوغلو: "نحبه كثيرا لمن يسمع، لمن لا يسمع، لمن يسأل ومن لا يسأل".

وقال أردوغان في كلمته: "أتقدم بجزيل الشكر لهذا الشعب النبيل الذي مكننا من الاحتفال بعيد انتخابي بين عيدين مباركين، وأنا أشكر كل المواطنين الذين حرصوا على الذهاب لصناديق الاقتراع".

وأضاف في كلمته: "نحن عشاق اسطنبول، انطلقنا مع اسطنبول واستمررنا في اسطنبول، اليوم اسطنبول شيء آخر، أعزائي الحاضرين، أحييكم بأصدق مشاعر الاحترام والمودة".

وأضاف أردوغان موجها حديثه لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو: "باي باي كمال"، وهي كلمة طالما رددها في الفترة الماضية.

وواصل أردوغان: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كليتشدار أوغلو على تسببه في خسارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة، بعد انتصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد 28 مايو، أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.