شاهد.. أردوغان يغني مع أنصاره في إسطنبول بعد فوزه بالرئاسة
وردد أردوغان كلمات أغنية المغني التركي جنكيز كورت أوغلو: "نحبه كثيرا لمن يسمع، لمن لا يسمع، لمن يسأل ومن لا يسأل"
غنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط أنصاره في إسطنبول بعد حسمه سباق الانتخابات الرئاسية التركية أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، في الجولة الثانية التي جرت اليوم الأحد.
وظهر أردوغان يردد من أعلى حافلة وبجواره زوجته، أغنية احتفالية له ولحزبه، حيث ردد كلمات تلك الأغنية مع أنصاره المحتشدين احتفالا بالنصر في الانتخابات الرئاسية.
رجب طيب #أردوغان يحتفل ويغني مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بالرئاسة التركية#الانتخابات_التركية #العربية pic.twitter.com/wS8FqwhSqq— العربية (@AlArabiya) May 28, 2023
وردد أردوغان كلمات أغنية المغني التركي جنكيز كورت أوغلو: "نحبه كثيرا لمن يسمع، لمن لا يسمع، لمن يسأل ومن لا يسأل".
وقال أردوغان في كلمته: "أتقدم بجزيل الشكر لهذا الشعب النبيل الذي مكننا من الاحتفال بعيد انتخابي بين عيدين مباركين، وأنا أشكر كل المواطنين الذين حرصوا على الذهاب لصناديق الاقتراع".
وأضاف في كلمته: "نحن عشاق اسطنبول، انطلقنا مع اسطنبول واستمررنا في اسطنبول، اليوم اسطنبول شيء آخر، أعزائي الحاضرين، أحييكم بأصدق مشاعر الاحترام والمودة".
وأضاف أردوغان موجها حديثه لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو: "باي باي كمال"، وهي كلمة طالما رددها في الفترة الماضية.
وواصل أردوغان: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كليتشدار أوغلو على تسببه في خسارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة، بعد انتصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد 28 مايو، أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.
-
البرتغالي نونوسانتو يثير الجدل حول مستقبله مع الاتحاد بعد التتويج بالدوري السعوديالبرتغالي نونوسانتو يثير الجدل حول مستقبله مع الاتحاد بعد التتويج بالدوري السعودي..وبهتافات مدوية.. جمهور النصر يغسل أحزان كريستيانو رونالدو..وكليان ... الرياضة في دقيقتين
-
"ذا إيكونوميست" ترجح فوز ترمب في 2024 وتشرح الأسبابرغم كل القضايا والإدانات ضده، يحظى الرئيس الأميركي السابق بفرصة حقيقية للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة أميركا
-
هونغ كونغ تنظّم بحذر تداول العملات المشفرة بالتجزئةأسواق العملات الرقمية العالمية لم تتعاف بعد من سلسلة إخفاقات كبيرة شهدتها مؤخراً أسواق المال