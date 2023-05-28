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A view shows a residential house damaged by a Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine, on May 26, 2023. (Reuters)
أضرار أحدثها صاروخ روسي في أوكرانيا - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا.. مسيرات روسية تستهدف كييف ودعوات للبقاء بالملاجئ

رئيس البلدية: الدفاعات الجوية بكييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"

العربية.نت، وكالات
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي آخر تطوراتها الميدانية مقتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة، وفق ما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

وقال كليتشكو بطل الملاكمة السابق إن "امرأة تبلغ 35 عاما تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عاما"، مضيفا أن حطام طائرة مسيّرة سقط بالقرب من محطة وقود.

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وأشار كليتشكو إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشدا سكان العاصمة "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل". وتابع أن حريقا اندلع أيضا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.

وتستهدف القوات الروسية كييف منذ بداية شهر أيار/مايو.

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وأحصى سيرهي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية المحلية الجمعة وقوع 13 هجوما في كييف خلال هذا الشهر.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تضاعفت أيضا التقارير عن شن هجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا في المناطق المحاذية لأوكرانيا. وذكرت السلطات الإقليمية الروسية إن قصفا استهدف هذه المناطق السبت أسفر عن مقتل شخصين.

وتحمل موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم على الكرملين، لكن أوكرانيا تنفي أي علاقة لها.

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