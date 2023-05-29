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قوات إسرائيلية تنفذ عملية اقتحام لبلدة جنين - أرشيفية

إصابة 8 فلسطينيين واعتقال 14 في عمليات إسرائيلية بالضفة الغربية

عشرات الآليات العسكرية دخلت إلى جنين من أكثر من محور وانتشرت في عدد من أحياء المدينة

العربية.نت
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أفادت مصادر طبية في مدينة جنين، اليوم الاثنين، أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة ومخيم جنين الملاصق لها.

وقال مصدر طبي إن أحد المصابين حالته خطيرة جراء إصابته برصاصة في الصدر، وتم تقديم الإسعاف الأولى له وإنعاش القلب والرئتين.

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وقال شهود عيان إن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية عسكرية "واسعة" في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود لوكالة "أنباء العالم العربي" أن عشرات الآليات العسكرية دخلت إلى المدينة من أكثر من محور وانتشرت في عدد من أحياء المدينة.

وبحسب الشهود فإن أصوات إطلاق نار سُمعت على فترات متقطعة، وسط حديث عن اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال عملية اقتحام لعدد من المنازل في المدينة.

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وفي نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوة إسرائيلية الجزء الشرقي من المدينة، ومخيم عسكر للاجئين القريب منها وبلدة قبلان في المحافظة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين وفقاً لما أفادت به مصادر محلية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 14 فلسطينياً خلال عمليات عسكرية في الضفة الغربية، شملت محافظات جنين ونابلس ورام الله وطوباس وقلقيلية.

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