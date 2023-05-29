الأردن.. وفاة شاب جرفته السيول بعد دفن شقيقته بساعات
قصة الشاب الأردني الراحل خليل عيد النعيمات ستبقى عالقة في عقول الكثير من الأردنيين
كثيرة هي القصص والحكاية المرتبطة بالنهايات الحزينة والأليمة، إلا أن قصة الشاب الأردني الراحل خليل عيد النعيمات، ستبقى عالقة في عقول الكثير من الأردنيين لتفاصيلها الحزينة.
ففي حادثة مؤسفة، توفي الشاب خليل غرقا، فجر اليوم الاثنين، في محافظة العقبة جنوبي الأردن بعدما جرفته السيول في منطقة الشامية بمحافظة العقبة بعد دفن شقيقته التي رحلت مساء الأحد.
تفاصيل الوداع الأخير
وفي التفاصيل التي اطلعت عليها "العربية.نت" فإن الأردني خليل النعيمات، الذي يعمل بمؤسسة الأقراض الزراعية يبلغ من العمر 35 عاماً، ذهب لدفن شقيقته الراحلة فايزة النعيمات التي توفيت مساء الأحد بعد سيرة مرضية، وبعد مغادرة المشيعين قرر النعيمات البقاء بجانب قبر شقيقته لقراءة القرآن عليها ووداعها الوداع الأخير.
وبعد وقت قصير من مغادرته المقبرة، وعلى بعد كيلومترات قصيرة حدثت سيول جرفت الشاب النعيمات.
وشكل خبر وفاة النعيمات صدمة بين الأوساط الزراعية وأهالي محافظة العقبة والبادية الجنوبية، وعمت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للتفاصيل المحزنة في وفاته.
العثور على الجثة
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وشرطة العقبة يوم أمس مع بلاغ يفيد بانجراف إحدى المركبات داخلها شخصان بعد أن داهمتها السيول في منطقة الشامية بمحافظة العقبة.
وبين العقيد السرطاوي أن فرق الدفاع المدني وشرطة العقبة استجابت للحادثة، وعملت على إنقاذ أحد الأشخاص، فيما واصلت البحث طوال الليلة الماضية عن الشخص الآخر ضمن عملية تمشيط واسعة لمجرى السيل حتى تم العثور عليه فجر اليوم الاثنين متوفى.
وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بعدم الاقتراب لمجاري السيول والأودية، وعدم قطعها سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات.
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