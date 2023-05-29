الشرق الأوسط
القوات الإسرائيلية تقتحم جنين وتشتبك مع مقاتلين فلسطينين
داهمت القوات الإسرائيلية مدخل مستشفى الرازي وصدمت عددا من مركبات الإسعاف
وضع القراءة
100% حجم الخط
قامت قوات إسرائيلية باقتحام مدينة جنين الفلسطينة، فجر الاثنين، ما تسبب باندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين. في حين دوت صافرات الإنذار في المخيم
كما داهمت القوات الإسرائيلية مدخل مستشفى الرازي وصدمت عددا من مركبات الإسعاف.
مادة اعلانية
وفي 10 مايو، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين خلال اشتباكات معها ببلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية.
واندلعت اشتباكات عنيفة اندلعت إثر اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة في وقت متأخر من الليل.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بايدن: الاتفاق حول رفع سقف الدين جاهز لطرحه على الكونغرسالرئيس الأميركي: الاتفاق يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي" أميركا
-
شاهد سمية الألفي.. أول ظهور بعد محنة السرطانالفنانة عادت للظهور من خلال مقطع فيديو نشره ابنها أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" ثقافة وفن
-
بعد زواج 3 سنوات.. بشرى تنفصل عن زوجها وتتكتم على التفاصيلالفنانة أشارت إلى حسن العلاقات مع طليقها واستمرار التواصل بينهما ثقافة وفن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية