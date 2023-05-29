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الجيش الإسرائيلي في قباطية في جنين في الضفة
اقتحام سابق للقوات الإسرائيلية في جنين
الشرق الأوسط

القوات الإسرائيلية تقتحم جنين وتشتبك مع مقاتلين فلسطينين

داهمت القوات الإسرائيلية مدخل مستشفى الرازي وصدمت عددا من مركبات الإسعاف

قناة العربية
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قامت قوات إسرائيلية باقتحام مدينة جنين الفلسطينة، فجر الاثنين، ما تسبب باندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين. في حين دوت صافرات الإنذار في المخيم

كما داهمت القوات الإسرائيلية مدخل مستشفى الرازي وصدمت عددا من مركبات الإسعاف.

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وفي 10 مايو، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين خلال اشتباكات معها ببلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات عنيفة اندلعت إثر اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة في وقت متأخر من الليل.

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