الكرملين: لروسيا "أهداف طموحة جدا" مع تركيا بعد فوز أردوغان

أكّد الكرملين، اليوم الاثنين، أن لروسيا "أهدافاً طموحة جداً" في علاقاتها مع تركيا، بعد فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "عندما يتعلّق الأمر بتنفيذ مشاريع روسية تركية مشتركة، هناك ديناميكية عالية قائمة. بالطبع، نتوقع أن تستمر هذه الديناميكية لأن الأهداف طموحة جدًا بالفعل".

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كما قال بيسكوف إن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، من المرجح أن تتم قريباً، لكن لا توجد خطط ملموسة حتى الآن.

وقال بيسكوف للصحافيين اليوم تعليقاً على إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان: "لا ، في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني حتى الآن، ولكن يتم تنسيق محادثة هاتفية مع رئيس تركيا في أسرع وقت ممكن"، مضيفاً "بالطبع يمكننا أن نقول بدرجة عالية من اليقين إن مثل هذه المحادثة ستتم في المستقبل القريب".

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو تركز على تنفيذ جميع المشاريع الاقتصادية مع أنقرة، مضيفاً أنها "مشاريع تتميز بطابع إستراتيجي وتعتبر عنصراً مهما لأمن المنطقة".

وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "تاس"، اليوم الاثنين، تعليقاً على نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا، إن روسيا وتركيا ستواصلان الحوار السياسي.

وتابع: "سنواصل تعاوننا مع تركيا، نهدف إلى تنفيذ جميع المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الإستراتيجي، وهي تحمل الفائدة للطرفين، كما أنها عنصر هام في الأمن الإقليمي، وسيستمر الحوار السياسي، بطبيعة الحال، هناك مجالات أخرى تميز العلاقات الروسية التركية، مثل السياحة والروابط الثقافية وغيرها الكثير".