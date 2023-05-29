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Spain's Prime Minister Pedro Sanchez casts his vote at a polling station during regional elections, in Madrid, Spain, May 28, 2023. REUTERS/Juan Medina TPX IMAGES OF THE DAY
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته في الانتخابات

رئيس وزراء إسبانيا يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

يأتي الإعلان غداة هزيمة واضحة مُني بها اليسار أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي

العربية.نت
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 يوليو في إسبانيا، غداة هزيمة واضحة مُني بها اليسار أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي.

من الانتخابات التي شهدتها إسبانيا أمس
من الانتخابات التي شهدتها إسبانيا أمس
هذه الدولة صاحبة أعلى معدل ديون استهلاكية بين الاقتصادات المتقدمة اقتصاد اقتصاد هذه الدولة صاحبة أعلى معدل ديون استهلاكية بين الاقتصادات المتقدمة

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال سانشيز إنه أبلغ الملك فيليبي السادس "بقراره.. حل البرلمان والشروع في الدعوة إلى انتخابات عامة" تُجرى "الأحد في 23 يوليو".

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وبرر رئيس الوزراء قراره هذا بسبب نتائج انتخابات 28 مايو الإقليمية والبلدية.

ووفقاً لنتائج الانتخابات، فاز حزب الشعب المحافظ - المنافس التقليدي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي يتزعمه سانشيز، في معظم كيانات الحكم الذاتي وعددها 12.

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