كيف استقبل العالم فوز أردوغان بانتخابات تركيا؟

أعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد، فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثالثة.

وأكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

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وهنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، أردوغان بإعادة انتخابه. وقال بايدن عبر تويتر: "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الرئيس التركي أردوغان، بمناسبة انتخابه رئيسا لتركيا. بحسب ما ذكر الكرملين في بيان له، اليوم الأحد.وجاء في برقية التهنئة "عزيزي السيد أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهانينا بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا. كان الانتصار في الانتخابات نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم لتعزيز سيادة الدولة وسياستها الخارجية المستقلة".

كما أعرب بوتين عن تقديره لمساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، مشيرا إلى أن روسيا تعلق أهمية كبيرة على مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة مع تركيا بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية ومركز الغاز.

وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا الأحد، معتبرا أن "لدى فرنسا وتركيا تحديات هائلة تخوضانها معا".

وبين هذه التحديات، أشار ماكرون عبر تويتر إلى "عودة السلام في أوروبا ومستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي والبحر المتوسط"، مضيفا "مع الرئيس إردوغان الذي أهنئه سنواصل المضي قدما".

وهنّأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس التركي أردوغان على إعادة انتخابه الأحد، مؤكدا على التعاون الأمني المستمر بين البلدين.

وقال سوناك عبر تويتر: "أهنئ (الرئيس أردوغان). أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية بصفتنا حليفين في الناتو".

كما هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الزعيم التركي أردوغان بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد، مشيدا بعلاقة البلدين بوصفهما "شريكين وحليفين مقربين".

وقال شولتس عبر تويتر: "أبارك للرئيس إردوغان. نريد معا أن ندفع أجندتنا المشتركة بزخم جديد".

وأيضا هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا، معربا عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين البلدين و"التعاون من أجل أمن واستقرار" أوروبا.

وقال زيلينسكي عبر تويتر: "نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا".

وهنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي أردوغان على فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد.

وقال ميشيل على تويتر: "تهانينا لك يا أردوغان على إعادة انتخابك رئيسا لتركيا. اتطلع للعمل معك مرة أخرى لتعميق أواصر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في السنوات المقبلة".

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن رغبتها في "مواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وإلى ذلك، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تغريدة: "أتطلع إلى مواصلة عملنا والتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس خلال تموز/يوليو".

ومن جانبه، هنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأحد نظيره التركي أردوغان على إعادة انتخابه، متمنيا له "فترة جيدة مع الكثير من العمل" للشعب التركي.

وكتب لولا على تويتر أن أردوغان يمكنه "الاعتماد على شراكة البرازيل في التعاون الدولي من أجل السلام وفي محاربة الفقر ومن أجل التنمية (في أنحاء) العالم".

وهنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد الرئيس التركي أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس الإمارات عبر تويتر إنه يتطلع إلى ترسيخ الشراكة "الإستراتيجية" مع أردوغان والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن نائبي رئيس البلاد، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجها التهنئة أيضا إلى الرئيس التركي على فوزه في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.