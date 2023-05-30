الجيش الإسرائيلي: أنباء عن إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن هناك أنباء عن إطلاق نار قرب مستوطنة حرميش في الضفة الغربية.

فيما أسفر إطلاق النار الذي وقع عند مدخل المستوطنة عن إصابة شخص بجروح خطيرة، وفق قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

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يشار إلى أن مستوطنة حرميش تقع في شمال محافظة طولكرم الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة.

عمليات اقتحام

تأتي تلك التطورات بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين عمليات اقتحام في مدينة نابلس ومخيم عسكر القريب منها، بالإضافة لعملية أخرى في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، بحسب ما أفادت مصادر محلية، الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية داهمت منزلي فلسطينيين في عسكر ونابلس، تتهمهما تل أبيب بتنفيذ عمليات.

كما أخذت القوات خلال المداهمة قياسات داخل المنزلين، وهو إجراء تتبعه السلطات الإسرائيلية عادة قبل تنفيذ عمليات الهدم.

ولاحقاً أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن المنزل الذي داهمته القوات وأخذت قياساته في مخيم عسكر يعود لفلسطيني متهم بتنفيذ عملية حاجز الحمرا في أبريل الماضي، والتي قُتل فيها 3 مستوطنين.

أما المنزل الآخر، فيعود لفلسطيني آخر متهم بتنفيذ عملية قُتل فيها إسرائيلي العام الماضي، وفق الجيش الإسرائيلي.

مواجهات في نابلس

إلى ذلك اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة ومخيمها، وسُمعت أصوات إطلاق نار.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 46 إصابة، منها واحدة بالرصاص المعدني، وبقية الإصابات بالاختناق وتم التعامل معها ميدانياً.

إلى ذلك اقتحمت قوات إسرائيلية أخرى مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم، ودارت مواجهات عنيفة هناك أيضاً، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.