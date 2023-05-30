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الأطفال في السودان (رويترز)
الأطفال في السودان (رويترز)

اليونيسف: وضع الأطفال في السودان وصل لمستوى كارثي

دبي - العربية.نت
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فيما لا يزال وصول المساعدات الانسانية إلى العديد من المناطق في السودان متعثر، لاسيما في الخرطوم، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 13.6 مليون طفل سوداني بحاجة ماسة للدعم الإنساني.

وأضافت المنظمة الأممية اليوم الثلاثاء أن وضع الأطفال السودانيين بلغ مستويات "كارثية" جراء الصراع الدائر في البلاد، مشيرة إلى أن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات يتم بشكل غير منتظم وأحيانا يكون غير متاح.

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فيما ذكرت أن أكثر من مليون شخص فروا من ديارهم ونزحوا داخليا في السودان، بما في ذلك 319 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة حتى الآن، ويُعتقد أن نصفهم من الأطفال.

وأشارت اليونيسف إلى أن "أكثر من 620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، نصفهم يواجه خطر الموت إذا لم يتم مساعدتهم في الوقت المناسب".

عواقب مدمرة

إلى ذلك، حذرت من عواقب "مدمرة وطويلة الأجل" على الأطفال بسبب النزوح ونقص الخدمات الأساسية في حال عدم توفير استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق.

الأطفال في السودان (رويترز)
الأطفال في السودان (رويترز)

فيما قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "الوضع الذي كان مأساوياً بالنسبة للأطفال أصلاً قبل النزاع هو الآن في مستويات كارثية، حيث إن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات أمر غير منتظم أو غير متاح أو لايمكن تحمل تكاليفه".

مقتل وفرار الآلاف

وقُتل مئات الأشخاص، كما فرّ مئات الآلاف من منازلهم في البلاد، منذ تفجر المعارك قبل ستة أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووثقت المنظمة تقارير لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقل بعد، تفيد بأن 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من القتال الذي بدأ في 15 أبريل/نيسان الماضي.

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