انتخابات تركيا: حزب أردوغان يحصل على 268 مقعداً في البرلمان

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب، بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو/أيار.

وفي مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قال ينار إن الهيئة استكملت النظر في الطعون وأرسلت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية للدورة الـ 28 لإعلانها في الجريدة الرسمية.

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وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 88.92 بالمئة داخل البلاد، و53.80 بالمئة خارجها، بحسب وكالة "الأناضول".

كما لفت إلى أن نسبة المشاركة الاجمالية في الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك داخل البلاد وخارجها وفي المعابر الحدودية، بلغت 87.05 بالمئة.

268 مقعداً برلمانياً

وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعداً، فيما حاز تحالف المعارضة على 212.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 268 مقعداً برلمانيا، فيما نال حزب "الرفاه مجدداً" 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و"إيي" 43 بحسب النتائج النهائية.