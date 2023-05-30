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Firefighters work to extinguish a fire at the Russian Defence Ministry's building in central Moscow, Russia, April 3, 2016. (Reuters)
من موسكو (أرشيفية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بعد هجمات كييف.. مسيرات تصيب مباني في قلب موسكو

العربية.نت - وكالات
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يبدو أن أوكرانيا ردت بالمثل على الهجمات المكثفة التي طالت عاصمتها خلال الأيام الماضية، بالمسيرات المفخخة والصواريخ.

فقد أفاد رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرجي سوبياني، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة أصابت العديد من المباني في موسكو، ما تسبب في أضرار "طفيفة" دون وقوع إصابات خطيرة.

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كما أضاف في بيان أن "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة هرعت إلى موقع الحوادث".

10 طائرات مسيرة

فيما أجلت السلطات بعض سكان أحد المباني في جنوب موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

في حين ذكر العديد من القنوات على تطبيق التراسل تليغرام أنه تم إطلاق النار من أربع إلى عشر طائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر اليوم.

من كييف (أرشيفية)
من كييف (أرشيفية)

ثالث هجوم في 24 ساعة

أتى ذلك، بعد أن تعرضت العاصمة الأوكرانية، إلى ثالث هجوم روسي خلال 24 ساعة بأكثر من 20 درون، بحسب ما أعلن بوقت سابق اليوم رئيس الإدارة العسكرية في كييف.

إذ أفاد سيرهي بوبكو أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة هاجمت العاصمة، فيما لقى شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب أربعة، في ثالث هجوم تشنه روسيا على كييف خلال 24 ساعة.

كما أضاف "أن الهجوم كان هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل".

ويعتبر هذا الهجوم، ثاني هجوم "مميت" على العاصمة الأوكرانية في مايو، والسابع عشر منذ بداية الشهر. فيما أوضحت الإدارة العسكرية في كييف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجمات اليوم نُفذت فقط بطائرات (شاهد) المسيرة الإيرانية الصنع.

يشار إلى أن روسيا كانت شنت منذ بداية الشهر الحالي (مايو 2023) سلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية، عبر استخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، معظمها أثناء الليل.

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