بعد هجمات كييف.. مسيرات تصيب مباني في قلب موسكو

يبدو أن أوكرانيا ردت بالمثل على الهجمات المكثفة التي طالت عاصمتها خلال الأيام الماضية، بالمسيرات المفخخة والصواريخ.

فقد أفاد رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرجي سوبياني، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة أصابت العديد من المباني في موسكو، ما تسبب في أضرار "طفيفة" دون وقوع إصابات خطيرة.

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كما أضاف في بيان أن "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة هرعت إلى موقع الحوادث".

Moscow City Officials have announced that Air Defense Batteries were able to Shoot Down at least 10 Drones which were Detected over the City within the last few hours, with Damage from Debris and “Successful Impacts” affecting multiple Residential Buildings; it was additionally… pic.twitter.com/oSKgOIR8E4 — OSINTdefender (@sentdefender) May 30, 2023

10 طائرات مسيرة

فيما أجلت السلطات بعض سكان أحد المباني في جنوب موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

في حين ذكر العديد من القنوات على تطبيق التراسل تليغرام أنه تم إطلاق النار من أربع إلى عشر طائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر اليوم.

ثالث هجوم في 24 ساعة

أتى ذلك، بعد أن تعرضت العاصمة الأوكرانية، إلى ثالث هجوم روسي خلال 24 ساعة بأكثر من 20 درون، بحسب ما أعلن بوقت سابق اليوم رئيس الإدارة العسكرية في كييف.

إذ أفاد سيرهي بوبكو أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة هاجمت العاصمة، فيما لقى شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب أربعة، في ثالث هجوم تشنه روسيا على كييف خلال 24 ساعة.

كما أضاف "أن الهجوم كان هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل".

ويعتبر هذا الهجوم، ثاني هجوم "مميت" على العاصمة الأوكرانية في مايو، والسابع عشر منذ بداية الشهر. فيما أوضحت الإدارة العسكرية في كييف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجمات اليوم نُفذت فقط بطائرات (شاهد) المسيرة الإيرانية الصنع.

يشار إلى أن روسيا كانت شنت منذ بداية الشهر الحالي (مايو 2023) سلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية، عبر استخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، معظمها أثناء الليل.