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علم روسيا و ألمانيا

موسكو: إغلاق ألمانيا 4 قنصليات روسية استفزاز وتهور

دبي - العربية.نت
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نددت موسكو الأربعاء، بقرار ألمانيا إغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمس على أراضيها معتبرة ذلك خطوة "استفزازية ومتهورة" وتوعدت بالرد.

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"سنرد"

وقالت وزارة الخارجية الروسية "يجب ألا يكون هناك شك في برلين بأن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من طرفنا".

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"قيود روسية"

تأتي هذه الخطوة الانتقامية بعد أن وضعت موسكو قيودا على الحد الأقصى لعدد أفراد موظفي السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة، الذين يمكنهم البقاء في روسيا، حسب ما أورد الموقع الرسمي لشبكة دويتشه فيله الألمانية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين ألغت تراخيص أربع من أصل خمس قنصليات روسية في إجراء انتقامي ضد موسكو.

"تكافؤ في الأفراد والهياكل"

فيما برر متحدث باسم الوزارة الخطوة للصحفيين قائلا الإجراء يهدف إلى توفير "تكافؤ في الأفراد والهياكل" بين البلدين.

وقال المتحدث إن روسيا "اتخذت خطوة تصعيدية" في الحد من الوجود الألماني، وأضاف: "هذا القرار غير المبرر يجبر الحكومة الألمانية على إجراء خفض كبير للغاية في جميع مجالات وجودها في روسيا".

يشار إلى أنه بعد نهاية العام الجاري، لن يُسمح لروسيا إلا بمواصلة تشغيل السفارة في برلين وقنصلية واحدة أخرى.

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