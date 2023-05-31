واشنطن عن هجمات موسكو: نقدم لأوكرانيا النصيحة والتدريب

عقب تعرض العاصمة الروسية موسكو لهجمات بالمسيرات، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لا توجه الأوكرانيين لكيفية إجراء عملياتهم، مضيفاً: "نحن نوفر لهم المعدات، ونمنحهم التدريب المناسب".

"نقدم النصيحة فقط"

وأشار إلى أن "واشنطن تقدم للأوكرانيين النصيحة والمشورة، التدريبات لمساعدتهم على التخطيط"، لافتا إلى أن الرئيس فولديمير زيلينسكي وقادته العسكريين من يقررون ما سيفعلونه".

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وكان كيربي، قد أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده لا تريد تشجيع أو تمكين الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، مشيراً إلى أن واشنطن لا تريد أن ترى الحرب تتصاعد أكثر.

"نساعد أوكرانيا للدفاع عن نفسها"

وأضاف أن الولايات المتحدة تحافظ على مخاوفها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية، لافتاً في الوقت ذاته إلى التزام بلاده بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

هجمات موسكو

يأتي ذلك بعد استهداف نحو 13 طائرة مسيرة أمس العاصمة الروسية موسكو، أسقطت 8 منها، أما البقية فطالت أبنية في بعض الضواحي التي تصنف راقية إلى حد ما.

يشار إلى أن كييف كانت أكدت أمس أن لا دخل لها بتلك الهجمات المباغتة، إلا أن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، أشار في الوقت عينه إلى أنه استمتع وفرح برؤية تلك المسيرات.

في حين جزمت موسكو مراراً بأن أيادي أوكرانية خلف تلك الهجمات.