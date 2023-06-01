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APNATO Secretary General Jens Stoltenberg walks away from the microphone after addressing ministers during a ceremony to honor victims of terrorism and extremism at the Memorial for the July 22, 2011 attacks, prior to a meeting of NATO foreign ministers, in Oslo, Norway, Wednesday, May 31, 2023. NATO foreign ministers are holding informal talks in Oslo to prepare for a summit of the alliance's leaders in July, with the war in Ukraine, Sweden's membership and military spending likely to be high on the agenda. (AP Photo/Sergei Grits)
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ من النرويج - أ ب
روسيا و أوكرانيا

ستولتنبرغ: سنساعد أوكرانيا لتصبح أقرب إلى عضوية حلف الناتو

أمين عام الحلف يؤكد أن روسيا ليس لها "فيتو" ضد توسع الناتو

العربية.نت، وكالات
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أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ من النرويج أن جميع أعضاء الحلف يؤيدون انضمام أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ إن جميع أعضاء حلف الناتو متفقون على أن روسيا لا تملك "فيتو" أو حق الاعتراض على انضمام الأعضاء الجدد، معربا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا حتى تصبح أقرب من عضوية الحلف.

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وفي السياق، أعلن ستولتنبرغ، عن توجه تعزيزات الحلف البالغ قوامها 700 جندي إلى كوسوفو، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني رفض التسوية السلمية للنزاع في المنطقة.

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وقال ستولتنبرغ لدى وصوله إلى أوسلو بهدف حضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو: "توجه 700 جندي من الناتو إلى كوسوفو لدعم قواتنا، لكن ذلك لا يعني التخلي عن التسوية السلمية، فالناتو يدعم بشكل كامل المفاوضات (بين بلغراد وبريشتينا) تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".

كما أعلن، الخميس، أنه سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ستولتنبرغ في أوسلو "أنا واثق من أن السويد ستكون عضوا، ونحن نعمل من أجل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".

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