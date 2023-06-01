استوفت الشروط.. وزير سويدي يحث أنقرة وبودابست على قبول انضمامها للناتو

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم، اليوم الخميس، إن بلاده أوفت بكل شروط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ودعا تركيا والمجر إلى رفع معارضتهما دون تأخير.

وصرح بيلستروم في بداية اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في أوسلو "وفت السويد بكل الالتزامات التي تعهدنا بها في قمة مدريد العام الماضي، بما فيها التشريع الجديد حول الإرهاب".

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وأضاف الوزير السويدي "حان الوقت لتبدأ تركيا والمجر التصديق على عضوية السويد في الناتو".

وكانت وزارة الخارجية السويدية، قد أعلنت قبل أيام وتحديدا الاثنين الماضي، أن وزيري خارجية السويد وتركيا سيجتمعان "قريباً" لمناقشة تأخر محاولة ستوكهولم الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا للحصول على عضوية الحلف بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وبينما انضمت فنلندا للتحالف العسكري الغربي في أبريل، تم تأجيل محاولة انضمام السويد بسبب اعتراضات من تركيا والمجر.