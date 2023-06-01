اشتباكات عنيفة في ضواحي بيلغورود.. وصد 3 هجمات أوكرانية

اندلعت اشتباكات عنيفة في ضواحي مدينة بيلغورود الروسية اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إحباطها محاولات للقوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات في منطقة شب-كينو بالمقاطعة.

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كما أكدت الدفاع الروسية وجود ثلاث محاولات هجوم أوكرانية في المقاطعة، مضيفة أن المحاولات الأوكرانية تسببت بخسائر فادحة على الأوكرانيين.

هذا وجرح شخصان الخميس جراء تحطم مسيّرة في مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا القريبة من أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون.

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: "انفجر مقذوف غير معروف في بيلغورود". وأضاف "بحسب البيانات الأولية، سقطت مسيرة على طريق".

وذكر الحاكم أن رجلين جرحا ونقل أحدهما إلى المستشفى يشتبه بأنه أصيب بارتجاج دماغي.

وأفاد رئيس بلدية بيلغورود فلانتين ديميدوف أن الانفجار وقع قرب محطة وقود، مضيفا أنه وقع في مكان "غير بعيد عن الأرض".

وذكر أن مسؤولين محليين يتفقدون أي أضرار قد تكون لحقت بالمباني القريبة.

وتعرّضت منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة إلى ضربات عديدة نُفّذت عبر الحدود وشهدت عمليات توغل من قبل مجموعات مسلحة مناهضة للكرملين.