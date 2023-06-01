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A view shows destroyed vehicles following what was said to be Ukrainian forces' shelling in the course of Russia-Ukraine conflict in the town of Shebekino in the Belgorod region, Russia, in this handout image released May 31, 2023. Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
أضرار خلّفها القصف في بيلغورود
روسيا و أوكرانيا

اشتباكات عنيفة في ضواحي بيلغورود.. وصد 3 هجمات أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية أكدت أن المحاولات الأوكرانية تسببت بخسائر فادحة على الأوكرانيين

العربية.نت
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اندلعت اشتباكات عنيفة في ضواحي مدينة بيلغورود الروسية اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إحباطها محاولات للقوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات في منطقة شب-كينو بالمقاطعة.

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كما أكدت الدفاع الروسية وجود ثلاث محاولات هجوم أوكرانية في المقاطعة، مضيفة أن المحاولات الأوكرانية تسببت بخسائر فادحة على الأوكرانيين.

هذا وجرح شخصان الخميس جراء تحطم مسيّرة في مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا القريبة من أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون.

أضرار خلّفها القصف في بيلغورود
أضرار خلّفها القصف في بيلغورود
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وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: "انفجر مقذوف غير معروف في بيلغورود". وأضاف "بحسب البيانات الأولية، سقطت مسيرة على طريق".

وذكر الحاكم أن رجلين جرحا ونقل أحدهما إلى المستشفى يشتبه بأنه أصيب بارتجاج دماغي.

وأفاد رئيس بلدية بيلغورود فلانتين ديميدوف أن الانفجار وقع قرب محطة وقود، مضيفا أنه وقع في مكان "غير بعيد عن الأرض".

وذكر أن مسؤولين محليين يتفقدون أي أضرار قد تكون لحقت بالمباني القريبة.

وتعرّضت منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة إلى ضربات عديدة نُفّذت عبر الحدود وشهدت عمليات توغل من قبل مجموعات مسلحة مناهضة للكرملين.

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