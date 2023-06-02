روسيا و أوكرانيا
غارات جوية تستهدفها.. كييف تعلن إسقاط أكثر من 30 صاروخاً ومسيرة
العاصمة الأوكرانية ترفع التحذيرات من الغارات
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رفعت السلطات الأوكرانية، يوم الجمعة، التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد. وقال مسؤولون في العاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت على ما يبدو أكثر من 30 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا.
وشنت موسكو نحو 20 هجوما منفصلا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية منذ بداية مايو أيار.
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وقالت السلطات العسكرية في كييف على تليغرام، إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في نفس الوقت. وأضافت في بيان "حسب المعلومات المبدئية، رصدت قوات الدفاع الجوي ودمرت أكثر من 30 هدفا جويا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها".
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الذي تحدث في وقت سابق عن موجتين منفصلتين من الهجمات، على تليغرام، أنه لم تكن هناك مكالمات لخدمات الإنقاذ.
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