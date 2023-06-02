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MANDATORY CREDIT- People inspect the site of passenger trains that derailed in Balasore district, in the eastern Indian state of Orissa, Friday, June 2, 2023. Two passenger trains derailed in India, killing at least 13 people and trapping hundreds of others inside more than a dozen damaged coaches, officials said. About 400 people were injured and taken to hospitals, and the cause of the accident was under investigation, officials said. (Press Trust of India via AP)
من موقع الحادث

عشرات القتلى والجرحى في اصطدام 3 قطارات في الهند

مسؤول يؤكد ارتفاع حصيلة حادث القطارات إلى 50 قتيلاً وأكثر من 500 جريح

العربية.نت - وكالات
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قضى 50 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 500 في حادث اصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا في شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول طبي وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون وسيلة إعلامية محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

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من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
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كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

ورجحت وكالة "برس تراست أوف إنديا" أن يكون خمسون شخصا قد قضوا بسبب الحادث. ويعتقد أن ركابا عالقون تحت عربات القطار.

وقال مسؤول في الشرطة طالبا عدم كشف هويته إن "التفاصيل لم تتّضح، بعد فالفرق تعمل على الأرض والجميع منشغلون في عمليات الإغاثة".

وقال جينا إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

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وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار".

وأشار في تغريدة أطلقها إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، متمنياً "للجرحى الشفاء العاجل".

وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطّلع منه على الأوضاع.

أظهرت تقارير وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار ولما يبدو أنهم ناجون فوقها، ولسكان يحاولون انتشال ضحايا.

وغالبا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.

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