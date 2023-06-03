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FP Relatives of eight missing people hold signs with their pictures during a demonstration in Guadalajara, Mexico on June 2, 2023, after human remains were found in a ravine. At least 45 bags with human remains were found in a ravine in the western Mexican state of Jalisco on May 30, 2023, during a search for eight people reported missing last week. The authorities had launched a search for two women and six men, all aged around 30 years, who had been reported missing since around May 20. The missing person reports for each one had been made separately on different days, but investigators found that they all worked at the same call centre. (Photo by ULISES RUIZ / AFP)
الشرطة المكسيكية في مكان العثور على الرفاة - فرانس برس

غضب في المكسيك بعد العثور على 45 كيساً تحوي رفاتاً بشرية

سجلت أكثر من 340 ألف جريمة قتل وفقدان نحو مئة ألف شخص منذ 2006

مكسيكو - فرانس برس
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عثر على 45 كيسا تحوي رفاتا بشرية في وادٍ بولاية خاليسكو بغرب المكسيك خلال البحث عن ثمانية شبان يعملون في مركز للاتصال فقدوا منذ عشرة أيام، حسب السلطات المحلية، الجمعة.

وقال مكتب المدعي العام لويس جواكين مينديز في بيان "تم انتشال 45 كيسا تحوي رفاتا رجال ونساء". وأضاف لصحافيين في مكان العثور على الأكياس "أريد أن أوضح أن عدد الأكياس لا يتوافق مع عدد الضحايا الذين تم العثور عليهم فيها".

أهالي مفقودين في المكان
أهالي مفقودين في المكان
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وعثر على الأكياس في قاع واد يبلغ عمقه 40 مترا في زابوبان بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو.

وكانت السلطات بدأت حملة للعثور على امرأتين وستة رجال جميعهم في الثلاثين من العمر وفقدوا بين 20 و22 أيار/مايو. وقالت النيابة إن أعضاء عثر عليها في الأكياس تتطابق مع مواصفات بعض المفقودين.

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وأكد مينديز أن هناك مؤشرات على تطابق مادي وفي المقاييس مع بعض الضحايا. وأضاف "لا أستطيع إعطاء الرقم الدقيق لأننا بحاجة لتقارير الأطباء الشرعيين".

والمفقودون الستة كانوا يعملون في مركز للاتصالات الهاتفية يقع في المنطقة نفسها التي عثر فيها على الأكياس.

وألمحت السلطات الفيدرالية إلى أن مركز الاتصال هذا متورط في عمليات احتيال عقاري وابتزاز عبر الهاتف.
لكن أقارب المفقودين رفضوا هذه الفرضية واتهموا السلطات بتحويل الضحايا إلى مجرمين.

في السنوات الأخيرة عثر على رفات بشرية في أكياس أو في مقابر سرية في مناطق مختلفة من ولاية خاليسكو حيث فقد أكثر من 15 ألف شخص منذ 1962.

ففي 2021 عثر على سبعين كيسا تحوي رفات 11 شخصًا في تونالا بالقرب من غوادالاخارا.

وسجلت في المكسيك أكثر من 340 ألف جريمة قتل وفقدان نحو مئة ألف شخص نسبت بشكل رئيسي إلى منظمات إجرامية منذ إطلاق حملة عسكرية واسعة ومثيرة للجدل في كانون الأول/ديسمبر 2006 بهدف مكافحة تهريب المخدرات.

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