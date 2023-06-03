روسيا تستهدف أنظمة أوكرانيا الجوية.. وكييف تكثف ضرباتها على بيلغورود

تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، وفي آخر التطورات الميدانية ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قواتها نفذت ضربة جماعية، الليلة الماضية، أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "الليلة الماضية نفذت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى استهدفت أنظمة دفاع جوي للعدو تحمي مواقع حيوية محورية للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

واشنطن بوست تكشف أسباب إرجاء #أوكرانيا تنفيذ هجومها المضاد أكثر من مرة: بطء إمدادات المعدات العسكرية الغربية ونقص الذخيرة أبرزها#روسيا#العربية pic.twitter.com/LxpEe5Ao88 — العربية (@AlArabiya) June 3, 2023

مادة اعلانية

وأعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، أن طيران المجموعة الجنوبية استهدف مركز قيادة اللواء 81 للطائرات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة سيفيرسك.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، إن وحدات القوات الخاصة التابعة لمجموعة قوات الجنوب الروسية، دمرت معقلًا وأربع مجموعات من المشاة الأوكرانيين.

وكان أربعة مدنيين على الأقل قتلوا، وجرح 27 آخرون، الجمعة، في عمليات قصف استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا التي تعرضت عاصمتها كييف لموجة ضربات صاروخية لليوم السادس.

ومنذ أيام، تستهدف منطقة بيلغورود بضربات مكثفة غير مسبوقة في الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا العام الماضي.

وتكثفت الضربات على بيلغورود في الأيام الأخيرة بينما تؤكد كييف أنها تستعد لشن هجوم كبير على المناطق التي استولت عليها القوات الروسية في أوكرانيا.

وفي أوكرانيا، استُهدفت العاصمة كييف بموجة جديدة من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ فجر الجمعة، حسب ما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وضاعفت روسيا هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على كييف منذ بداية أيار/مايو، ومعظمها ليلية في تكتيك تدينه أوكرانيا، معتبرة أنه يهدف إلى ترويع السكان المدنيين.