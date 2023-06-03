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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends a working session of G7 leaders via video link on the day of the first anniversary of Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine February 24, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: جاهزون لشن الهجوم المضاد.. لكن تكلفته ستكون باهظة

الرئيس الأوكراني قال لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقاً، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماماً"

العربية.نت
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نشرت اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وصرح زيلينسكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: "نعتقد بقوة أننا سننجح".

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وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقاً، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماماً، لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".

غير أنه أضاف في المقابلة أن الهجوم المضاد ضد موسكو قد يستغرق بعض الوقت وسيكون "بتكلفة باهظة".

وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب التي اندلعت قبل 15 شهراً.

جنود أوكرانيون في دونيتسك
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وكان زيلينسكي قد قال الشهر الماضي إن بلاده بحاجة إلى انتظار وصول المزيد من العربات المدرعة الغربية قبل شن الهجوم المضاد. وبذل مساعي دبلوماسية للحفاظ على الدعم الغربي، وطلب المزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة، وهو أمر أساسي لنجاح أوكرانيا في خططها.

وتسيطر روسيا على مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي.

وأثارت موجة طويلة من الطقس الجاف في بعض أجزاء من أوكرانيا توقعات بأن الهجوم المضاد قد يكون وشيكاً. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا من ضرباتها على مخازن الذخيرة وطرق الإمدادات اللوجستية الروسية.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، في تقرير يومي، إن القتال يتركز في مارينكا بمنطقة دونيتسك في الشرق. وأضاف التقرير أن القوات الأوكرانية صدت جميع هجمات القوات الروسية والتي بلغ عددها 14 هجوماً هناك.

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