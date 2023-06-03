زيلينسكي: جاهزون لشن الهجوم المضاد.. لكن تكلفته ستكون باهظة
الرئيس الأوكراني قال لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقاً، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماماً"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نشرت اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وصرح زيلينسكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: "نعتقد بقوة أننا سننجح".
وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقاً، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماماً، لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".
غير أنه أضاف في المقابلة أن الهجوم المضاد ضد موسكو قد يستغرق بعض الوقت وسيكون "بتكلفة باهظة".
وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب التي اندلعت قبل 15 شهراً.
وكان زيلينسكي قد قال الشهر الماضي إن بلاده بحاجة إلى انتظار وصول المزيد من العربات المدرعة الغربية قبل شن الهجوم المضاد. وبذل مساعي دبلوماسية للحفاظ على الدعم الغربي، وطلب المزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة، وهو أمر أساسي لنجاح أوكرانيا في خططها.
وتسيطر روسيا على مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي.
وأثارت موجة طويلة من الطقس الجاف في بعض أجزاء من أوكرانيا توقعات بأن الهجوم المضاد قد يكون وشيكاً. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا من ضرباتها على مخازن الذخيرة وطرق الإمدادات اللوجستية الروسية.
وقال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، في تقرير يومي، إن القتال يتركز في مارينكا بمنطقة دونيتسك في الشرق. وأضاف التقرير أن القوات الأوكرانية صدت جميع هجمات القوات الروسية والتي بلغ عددها 14 هجوماً هناك.
-
"تأهبوا هذا الأسبوع".. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب!هوغربيتس قال إن التقارب ما بين الأرض والمريخ ويورانوس في الرابع من أبريل، بالتزامن مع اكتمال القمر، يعد حرجاً للغاية وقد ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جداً الأخيرة
-
الصين تعارض تعليقات لوزير الدفاع الأميركي عن إدارة الأزمة العسكريةلويد أوستن قال خلال اجتماعات شانغري-لا إنه قلق بشدة إزاء عدم استعداد الصين للمشاركة، مؤكداً أهمية المحادثات لتفادي حدوث أي أزمة، وأكد أن واشنطن لن تدعم "إكراه وبلطجة" الصين أميركا
-
عمر العبداللات ينشر فيديو الكواليس الخاصة بزفة ولي عهد الأردنأحيا الفنانان محمد عبده وعمر العبداللات بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة، الخميس، الحفل الرئيسي بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الأميرة رجوة خالد السيف الأخيرة